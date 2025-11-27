Daniel Băluță respinge taxa pentru mașinile din alte județe: orice taxare trebuie supusă consultării populare

Băluță susține că orice taxare trebuie supusă unui referendum și că prioritatea este finalizarea șoselei de centură.

Întrebat la DC News despre varianta ca mașinile fără număr de București să plătească o taxă pentru intrarea în Capitală, Băluță a respins această opțiune. A subliniat că Bucureștiul și Ilfovul reprezintă un întreg.

Decizie prin referendum

Băluță a insistat că orice idee de taxare, fie pentru mașinile care vin în oraș, fie pentru centru, trebuie supusă unei consultări populare. „Orice idee de taxare trebuie supusă unei consultări populare, în primul rând, și apoi unei decizii pe care majoritatea bucureștenilor o să o ia, că altfel nu are cum să funcționeze”, a declarat candidatul PSD.

Conflictele generate de o astfel de taxă o fac nesustenabilă. Fără consultarea oamenilor, nu se pot lua decizii de o asemenea importanță.

Prioritate: finalizarea șoselei de centură

Băluță a precizat că prioritatea rămâne finalizarea șoselei de centură vechi.

Candidatul a subliniat că Bucureștiul și Ilfovul funcționează ca un singur organism. A exemplificat cu metroul care duce până la Otopeni și cu magistrala M2 care se extinde până în Berceni. La stația Tudor Arghezi, situată la șoseaua de centură, au fost înregistrate 300.000 de intrări într-un singur an.