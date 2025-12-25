Prima pagină » Social » Drum blocat spre Rânca: Accesul interzis fără tracțiune integrală sau lanțuri

Drum blocat spre Rânca: Accesul interzis fără tracțiune integrală sau lanțuri

DRDP Craiova a instituit filtru rutier la kilometrul 16 al DN 67C din cauza zăpezii și viscolului. Măsura se aplică de la ora 8:00.
Drum blocat spre Rânca: Accesul interzis fără tracțiune integrală sau lanțuri
Andreea Tobias
25 dec. 2025, 08:35, Social

Autoritățile au instituit joi dimineață filtru rutier la ieșirea din orașul Novaci spre stațiunea Rânca. Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteorologice extreme.

Restricții severe de circulație

Zăpada abundentă și viscolul au determinat DRDP Craiova să restricționeze accesul pe DN 67C. Filtrul rutier funcționează de la ora 8:00 la kilometrul 16.

Dotări obligatorii pentru urcare

Vehiculele pot urca spre stațiune doar dacă au tracțiune integrală sau lanțuri antiderapante montate. Mașinile fără aceste dotări nu pot trece de filtrul rutier.

Măsura vizează prevenirea blocării drumului și siguranța șoferilor.

Verificări înainte de plecare

Șoferii care vor să ajungă la Rânca trebuie să se asigure că vehiculele îndeplinesc cerințele. Cei fără tracțiune integrală sau lanțuri nu vor putea continua drumul.

Autoritățile recomandă verificarea condițiilor meteo înainte de deplasare. Viteza trebuie adaptată la starea drumului. Distanța față de celelalte vehicule trebuie mărită.

Recomandarea video

EXCLUSIV Figurile legionarilor Radu Gyr, Mircea Vulcănescu și Valeriu Gafencu au fost șterse de pe capela unei biserici ortodoxe din București la doar două zile după o investigație G4Media
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
ALERTĂ medicală în România! Boala care face ravagii: o femeie din Cluj a murit din cauza complicațiilor
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
Libertatea
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
CSID
Brandul chinezesc ce depășește pragul de 1.000 de unități vândute în România, la câteva luni de la lansare
Promotor