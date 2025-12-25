Drum blocat spre Rânca: Accesul interzis fără tracțiune integrală sau lanțuri

Autoritățile au instituit joi dimineață filtru rutier la ieșirea din orașul Novaci spre stațiunea Rânca. Decizia a fost luată din cauza condițiilor meteorologice extreme.

Restricții severe de circulație

Zăpada abundentă și viscolul au determinat DRDP Craiova să restricționeze accesul pe DN 67C. Filtrul rutier funcționează de la ora 8:00 la kilometrul 16.

Dotări obligatorii pentru urcare

Vehiculele pot urca spre stațiune doar dacă au tracțiune integrală sau lanțuri antiderapante montate. Mașinile fără aceste dotări nu pot trece de filtrul rutier.

Măsura vizează prevenirea blocării drumului și siguranța șoferilor.

Verificări înainte de plecare

Șoferii care vor să ajungă la Rânca trebuie să se asigure că vehiculele îndeplinesc cerințele. Cei fără tracțiune integrală sau lanțuri nu vor putea continua drumul.

Autoritățile recomandă verificarea condițiilor meteo înainte de deplasare. Viteza trebuie adaptată la starea drumului. Distanța față de celelalte vehicule trebuie mărită.