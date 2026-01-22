Farurile orbitoare ale mașinilor? Cercetătorii au descoperit câte accidente provoacă acestea

Între 2015 și 2023, orbirea cauzată de faruri a fost responsabilă pentru doar 1-2 la mie din accidentele produse noaptea în SUA. Din 24 de milioane de accidente înregistrate în această perioadă, aproximativ 150.000 au avut ca principal vinovat lumina orbitoare.

Cercetătorii IIHS au observat că numărul acestor accidente s-a menținut constant. Nu există o creștere legată de răspândirea vehiculelor moderne cu faruri mai puternice.

Farurile moderne: mai sigure decât cele vechi

Testele independente efectuate de IIHS evaluează atât capacitatea de iluminare, cât și gradul de orbire al farurilor. Rezultatele arată o îmbunătățire spectaculoasă în ultimii ani.

În 2016, 82% dintre faruri erau sub standardele de calitate. Până în 2025, doar 16% mai rămân în această categorie. Paradoxul este că farurile mai bune iluminează mai eficient carosabilul, contribuind astfel la prevenirea accidentelor.

De ce par farurile mai orbitoare

Există mai multe explicații tehnice pentru senzația de orbire pe care o simt șoferii:

Vehiculele de agrement au farurile montate mai sus decât mașinile clasice. Tehnologia LED a schimbat fundamental modul de emisie a luminii, creând un fascicul mai concentrat și mai intens. Șoferii înaintați în vârstă sunt mai sensibili la lumină – după 70 de ani, ochii reacționează mai lent la schimbările de intensitate luminoasă.

Beneficiile iluminării moderne

Specialiștii IIHS subliniază că un mediu rutier mai bine iluminat reduce semnificativ riscul de accidente nocturne. Farurile performante ajută șoferii să observe mai devreme pietonii, bicicliștii și obstacolele de pe carosabil.

Chiar dacă lumina orbitoare rămâne o problemă de confort pentru unii participanți la trafic, datele arată că avantajele de siguranță depășesc acest inconvenient. Îmbunătățirile tehnologice continue vizează găsirea echilibrului perfect între iluminare eficientă și confortul vizual al celorlalți șoferi.