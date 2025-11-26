Prognoza București: Ploi persistente și răcire accentuată până duminică

Miercuri vor fi temperaturi maxime de 5-16 grade Celsius și minime de 4-6 grade. Cerul va deveni treptat noros, iar în cursul nopții sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab până la moderat.

Joi vremea se va răci, urmând să fie temperaturi de maxime de 10-12 grade, iar minimele între 4-5grade. Cerul va fi noros și va ploua, iar noapte, viteze la rafală ar pute ajunge la 45 km/h.

Vineri temperaturile rămân scăzute cu valori maxime de 8 grade la amiază și 4-5 grade noaptea. Ploile vor continua iar vântul va ajunge din nou să bată cu 45 km/h, ocazional.

Sâmbătă maximele zilei se vor situa în jurul valorii de 9 grade, iar minimele între 5-6 grade . Ploile vor deveni moderate cantitativ, iar vântul va sufla în general moderat.

Duminică temperatura medie se va situa la 9 grade Celsius, va ploua slab, iar vântul va fi în general slab.

„În intervalul 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20, municipiul București se va afla sub incidența mesajului de informare meteorologică ce vizează ploi importante cantitativ și intensificări de vânt”, conchide prognoza ANM.