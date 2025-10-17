Prima pagină » Știrile zilei » Imagini sfâșietoare! Un bărbat prins sub dărâmături, la etajul 5, a fost filmat în timp ce le cerea salvatorilor să-l ajute (VIDEO) | ULTIMA ORĂ: Care este situația pacienților

Imagini sfâșietoare! Un bărbat prins sub dărâmături, la etajul 5, a fost filmat în timp ce le cerea salvatorilor să-l ajute (VIDEO) | ULTIMA ORĂ: Care este situația pacienților

Mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături după explozia devastatoare care a avut loc vineri dimineață într-un bloc din București. MEDIAFAX a intrat în posesia unei filmări sfâșietoare cu un bărbat, aflat sub mormanul de beton de la etajul5, care le cerea salvatorilor, prin semne făcute cu mâna, să îi acorde ajutor.
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Trei morți și 13 răniți | Blocul în care a avut loc explozia este în risc de colaps | GALERIE FOTO-VIDEO
Explozie devastatoare într-un bloc din Sectorul 5 al Capitalei! Trei morți și 13 răniți | Blocul în care a avut loc explozia este în risc de colaps | GALERIE FOTO-VIDEO
Noi imagini cu momentul exploziei. Trei bărbați au fost surprinși într-o parcare din apropierea ”Blocului groazei”
Noi imagini cu momentul exploziei. Trei bărbați au fost surprinși într-o parcare din apropierea ”Blocului groazei”
Bolojan: Mi-aș dori că atunci când nu mai sunt în funcție publică să nu mă înjure toți oamenii
Bolojan: Mi-aș dori că atunci când nu mai sunt în funcție publică să nu mă înjure toți oamenii
Bolojan: Putem organiza alegerile în noiembrie-decembrie. Nu văd o problemă să avem candidați proprii
Bolojan: Putem organiza alegerile în noiembrie-decembrie. Nu văd o problemă să avem candidați proprii
Ilie Bolojan despre posibile creșteri de taxe: E doar o problemă de timp
Ilie Bolojan despre posibile creșteri de taxe: E doar o problemă de timp
Adrian Nicolae
17 oct. 2025, 15:20, Știrile zilei

Sursele MEDIAFAX susțin însă că, din cauza faptului că explozia a afectat sistemul de rezistență al imobilului, operațiunile de salvare sunt îngreunate, iar scoaterea victimelor de sub dărâmături poate dura până la câteva ore.

Vezi galeria foto
9 poze

Până la acest moment, autoritățile au declarat că trei persoane, printre care și o gravidă, au decedat în urma exploziei, iar alte 13 au fost rănite.

Explozia a afectat întregul imobil, fiind înregistrate pagube semnificative la apartamentele situate între etajele 1 și 5, precum și la scările învecinate. De altfel, și Liceul Teoretic aflat în imediată vecinătate a blocului a avut de suferit din cauza suflului puternic al exploziei.

Explozia a fost înregistrată de stațiile seismice din Capitală

Stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) din București au detectat miercuri explozia puternică în cartierul Rahova.

Evenimentul a fost surprins de stațiile BFER (Ferentari) și BUC (Observatorul Cuțitul de Argint) având o magnitudine de 1,2 Ml. Ca și comparație, cutremurele resimțite de oameni în București au de obicei magnitudini de peste 3,0 grade pe scara Richter.

INFP a subliniat că aceste înregistrări arată eficiența și importanța stațiilor seismice în monitorizarea în timp real a mișcărilor solului, fie că este vorba de fenomene naturale, cum sunt cutremurele, sau de evenimente generate de activitatea umană.

Situația medicală a pacienților afectați de explozia din cartierul Rahova

Vineri, la ora 15:00, situația pacienților internați este următoarea:

Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca – 3 pacienți

  •  Pacient, 68 de ani – operat de urgențǎ, urmează investigații imagistice suplimentare și monitorizare de specialitate.
  •  Pacientă, 58 de ani – prezintă fracturi la nivelul bazinului și coloanei lombare; necesită intervenție chirurgicală.
  • Pacient, 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secția de chirurgie pentru monitorizare.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 2 pacienți

  •  Pacient pediatric – traumatism cranio-cerebral și plăgi suturate, fractură de claviculă; internat în secția de neurochirurgie, în supraveghere medico-chirurgicală.
  •  Pacientă pediatrică – intubată și ventilată mecanic; se află în blocul operator din cadrul secției de neurochirurgie.

Spitalul Universitar de Urgență București – 6 pacienți

  • Pacient, 53 de ani – cu arsuri severe, staționar hemodinamic, intubat; s-a făcut solicitare oficială de transfer într-o unitate medicală de specialitate din străinătate.
  •  Alți 4 pacienți au fost evaluați medical, fără a necesita internare.
  • Spitalul Clinic de Urgență „Bagdasar-Arseni” – 2 pacienți
  •  Pacientă, 78 de ani – arsuri pe o suprafață corporală de sub 15%; în prezent nu necesită transfer în străinătate, starea fiind stabilă și echilibrată.
  •  Pacient, 58 de ani – evaluat în Unitatea de Primiri Urgențe, a refuzat internarea pentru monitorizare.