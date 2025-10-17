Sursele MEDIAFAX susțin însă că, din cauza faptului că explozia a afectat sistemul de rezistență al imobilului, operațiunile de salvare sunt îngreunate, iar scoaterea victimelor de sub dărâmături poate dura până la câteva ore.

Până la acest moment, autoritățile au declarat că trei persoane, printre care și o gravidă, au decedat în urma exploziei, iar alte 13 au fost rănite.

Explozia a afectat întregul imobil, fiind înregistrate pagube semnificative la apartamentele situate între etajele 1 și 5, precum și la scările învecinate. De altfel, și Liceul Teoretic aflat în imediată vecinătate a blocului a avut de suferit din cauza suflului puternic al exploziei.

Explozia a fost înregistrată de stațiile seismice din Capitală

Stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) din București au detectat miercuri explozia puternică în cartierul Rahova.

Evenimentul a fost surprins de stațiile BFER (Ferentari) și BUC (Observatorul Cuțitul de Argint) având o magnitudine de 1,2 Ml. Ca și comparație, cutremurele resimțite de oameni în București au de obicei magnitudini de peste 3,0 grade pe scara Richter.

INFP a subliniat că aceste înregistrări arată eficiența și importanța stațiilor seismice în monitorizarea în timp real a mișcărilor solului, fie că este vorba de fenomene naturale, cum sunt cutremurele, sau de evenimente generate de activitatea umană.

Situația medicală a pacienților afectați de explozia din cartierul Rahova

Vineri, la ora 15:00, situația pacienților internați este următoarea:

Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca – 3 pacienți

Pacient, 68 de ani – operat de urgențǎ, urmează investigații imagistice suplimentare și monitorizare de specialitate.

Pacientă, 58 de ani – prezintă fracturi la nivelul bazinului și coloanei lombare; necesită intervenție chirurgicală.

Pacient, 86 de ani – fără leziuni post-traumatice; internat în secția de chirurgie pentru monitorizare.

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 2 pacienți

Pacient pediatric – traumatism cranio-cerebral și plăgi suturate, fractură de claviculă; internat în secția de neurochirurgie, în supraveghere medico-chirurgicală.

Pacientă pediatrică – intubată și ventilată mecanic; se află în blocul operator din cadrul secției de neurochirurgie.

Spitalul Universitar de Urgență București – 6 pacienți