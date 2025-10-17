Sursele MEDIAFAX susțin însă că, din cauza faptului că explozia a afectat sistemul de rezistență al imobilului, operațiunile de salvare sunt îngreunate, iar scoaterea victimelor de sub dărâmături poate dura până la câteva ore.
Până la acest moment, autoritățile au declarat că trei persoane, printre care și o gravidă, au decedat în urma exploziei, iar alte 13 au fost rănite.
Explozia a afectat întregul imobil, fiind înregistrate pagube semnificative la apartamentele situate între etajele 1 și 5, precum și la scările învecinate. De altfel, și Liceul Teoretic aflat în imediată vecinătate a blocului a avut de suferit din cauza suflului puternic al exploziei.
Stațiile seismice ale Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP) din București au detectat miercuri explozia puternică în cartierul Rahova.
Evenimentul a fost surprins de stațiile BFER (Ferentari) și BUC (Observatorul Cuțitul de Argint) având o magnitudine de 1,2 Ml. Ca și comparație, cutremurele resimțite de oameni în București au de obicei magnitudini de peste 3,0 grade pe scara Richter.
INFP a subliniat că aceste înregistrări arată eficiența și importanța stațiilor seismice în monitorizarea în timp real a mișcărilor solului, fie că este vorba de fenomene naturale, cum sunt cutremurele, sau de evenimente generate de activitatea umană.
Vineri, la ora 15:00, situația pacienților internați este următoarea:
Spitalul Clinic de Urgență București – Floreasca – 3 pacienți
Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii „Grigore Alexandrescu” – 2 pacienți
Spitalul Universitar de Urgență București – 6 pacienți