UPDATE

Potrivit lui Arafat, au fost menținute unele operațiuni de căutare-salvare în curs, chiar dacă era riscant: „Și aici putem să spunem că a fost, din păcate, găsită și a treia persoană decedată, o femeie tânără care, din informații pe care le avem, era gravidă”.

Potrivit lui Arafat, numărul răniților este de 14.

Știrea inițială

O tânără gravidă a murit în explozia din cartierul Rahova, confirmă Raed Arafat.

Arafat a declarat, vineri, într-o conferință de presă, că apelul a venit la ora 9 și 8 minute, iar primele forțe de intervenție au ajuns acolo la ora 9 și 15 minute.

Explozia a afectat întregul imobil, fiind înregistrate pagube semnificative la apartamentele situate între etajele 1 și 5, precum și scările învecinate, la Liceul Teoretic aflat în imediată vecinătate a blocului, în care s-a produs explozia și alte imobile din zona respectivă.

În ce privește mesajul RO-Alert, transmis cu ora 10 și 5 minute, Raed Arafat spune că acest fel de mesaje au o menire și anume să informeze populația despre o situație și să dea anumite indicații populației: „când s-a decis că zona va fi cu risc major și când s-a decis că trebuie să informăm populația, atunci s-au dat mesaje RO-Alert pentru evitarea zonei și pentru evitarea mai ales a zonei închise și care va rămâne închisă pentru că există un risc semnificativ de prăbușire a părții afectate din bloc”.