Bujduveanu: Cetățenii afectați de explozie sunt mutați, din acest moment, în hoteluri

Oamenii afectați de explozia din Rahova vor fi mutați, „din acest moment”, în hoteluri, iar de luni în apartamente, declară primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

„Începând din momentul acesta echipele noastre de la punctul de control de la ISU București, în proximitatea imobilului, preiau toți cetățenii care locuiesc în acel imobil și îi cazează în hoteluri. Nu va rămâne nimeni din acest moment pe stradă”, a spus primarul interimar al Capitalei.

Stelian Bujduveanu adaugă că începând de luni vor fi puse la dispoziția cetățenilor apartamente în care se pot muta pe o perioadă lungă de timp.

„Acest incident nu se va rezolva peste o noapte. Imobilul este grav afectat. Am fost la fața locului împreună cu domnul Arafat, cu domnul prefect. Este foarte gravă situația. Sunt afectate 3 scări de bloc, aproximativ 500 de persoane care nu au cum să se întoarcă la casele lor”, arată primarul interimar.

În aceeași conferință de presă, prefectul Capitalei, Andrei Nistor, a vorbit despre elevii evacuați din Liceul Teoretic aflat în apropierea blocului în care s-a produs explozia: „așteptăm în zilele următoare să se evalueze pagubele și să știm cât ar putea dura. Dacă este necesar să închidem cursurile pentru o perioadă mai lungă, o vom face. Există și posibilitatea ca acei elevi care studiază acolo să fie mutați la o altă școală în apropiere”.

„Dincolo de faptul că au fost sparte toate geamurile și nu pot fi cursuri pentru că va fi frig, există și potențialul de a fi afectată structura de siguranță și asta trebuie verificat”, a afirmat prefectul.