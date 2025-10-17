STB deviază mai multe linii de transport după explozia de pe Calea Rahovei

Potrivit informării STB, vor fi modificate următoarele trasee:

„Linia 32 – tramvaiele funcționează pe un traseu modificat de la intersecția Calea Rahovei cu Calea Ferentari, pe Calea Ferentari, până la capătul de linie Zețarilor. Tramvaiele liniei 32 circulă între Piața Unirii și Zețarilor.

Liniile 139, 226 și 484 – autobuzele care circulă pe sensul spre Str. Mărgeanului sunt deviate de la Drumul Sării / Bd. Ghencea / Str. Antiaeriană, pe Str. Antiaeriană, Șos. Alexandriei, apoi revin pe traseele de bază.

Linia 232 – autobuzele care circulă spre sensul Valea Ialomiței sunt deviate de la Șos. Viilor / Calea Rahovei, pe Str. Tudor Vladimirescu, Calea 13 Septembrie, apoi revin pe traseul de bază”.

STB a transmis condoleanțe familiilor afectate de tragedia din zona Calea Rahovei și a precizat că lucrează alături de autorități pentru a asigura continuitatea transportului public.