EY anunță șase noi directori în departamentul de Asistență Fiscală și Juridică și în cel de Audit și Servicii Conexe

EY România și Moldova anunță numirea a șase noi directori în echipa sa:

Galina Gherman este Director de Audit și coordonează practica de audit în cadrul EY Moldova. Are o experiență de peste 18 ani în audit extern și a acumulat expertiză în mai multe sectoare, inclusiv instituții financiare, industria petrolieră și de gaze naturale, domeniul produselor industriale, industria auto, retail, IT și altele. Galina Gherman deține acreditări profesionale recunoscute la nivel internațional și local.

De-a lungul carierei, Galina Gherman contribuit semnificativ la dezvoltarea și consolidarea echipei de audit din EY Moldova. Este implicată activ în extinderea biroului local și în gestionarea relației cu autoritățile de reglementare din domeniul auditului.

