Nouă linii de transport din București, deviate pentru desfășurarea evenimentului Ladies Run

Potrivit anunțului dat de TPBI, liniile de transport în comun 70, 73, 97, 104, 116, 117, 123, 312 și 323 vor fi deviate temporar duminică.

Circulația va fi restricționată duminică după-amiază în mai multe locații din Capitală. Între orele 13:00 – 21:00, pe Bd. Mircea Vodă, iar și pe Bulevardul Unirii (Piața Alba Iulia), Piața Unirii, Bulevardul Decebal, dar și Piața Hurmuzachi (fără afectarea traficului în intersecție) între orele 15:00 – 21:00.

În aceste condiții, TPBI va devia cele nouă linii după cum urmează: