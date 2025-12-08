De ce se îmbolnăvesc porcii din România exact înainte de Crăciun

Crescătorii români de porci iau foarte în serios măsurile de biosecuritate, mai ales în perioada de dinaintea sărbătorilor de iarnă, când cazurile de pestă porcină par că explodează, alimentând teorii conspiraționiste, potrivit cărora crescătorii europeni vor să acapareze piața din România, invocând pretextul acestei boli.

Pesta porcină africană apare atât la ferme mari, cât și la proprietari privați, care nu iau în serios măsurile de biosecuritate.

Veterinarii spun că explicațiile sunt destul de simple: românii circulă mult în decembrie, când sunt mai multe zile libere, iar asta înlesnește și circulația virusului.

Oamenii transmit virusul prin neglijarea măsurilor de igienă

Ei nu pot transmite direct virusul, dar pot fi vectori importanți ai infecției, prin haine, încălțăminte, echipamente, vehicule sau furaje contaminate.

Dacă o persoană intră într-o fermă după ce a fost într-o zonă cu porci infectați, fără să se dezinfecteze, poate duce virusul cu ea către porci.

Virusul pestei porcine africane poate fi transmis prin hrănirea porcilor cu resturi / hrană contaminate (inclusiv carne de porc infectată, nepregătită corespunzător.

El poate fi transmis de la porc la porc, de la mistreț la porc sau de la mistreț la mistreț.

Un virus remarcabil de rezistent

Virusul este extrem de rezistent și se transmite fie prin sânge, fie prin secreții, fecale, urină sau contact direct cu animale infectate.

Oamenii nu se îmbolnăvesc dar pot transporta virusul fără să știe. Ei pot să-l aducă în fermă sau în gospodărie pe încălțăminte, haine, unelte de fermă, mașini, remorci, echipamente de vânătoare, roți de ATV, lăzi, saci și poate rezista săptămâni pe suprafețe murdare, cu materie organică.

Virusul rezistă incredibil de bine (șase luni) în jambonul crud-uscat, un an în carnea congelată, ani de zile în carcasele afumate insuficient.

În România se practică hrănirea porcilor cu resturi alimentare provenite de la oameni, deși în alte țări această practică este interzisă.

Așternutul vegetal, furajele contaminate, paiele, cerealele rețin și ele virusul pentru o perioadă remarcabilă de timp.

Măsuri de prevenție la ferme

Ca măsuri de prevenție recomandate, pentru gospodăriile mici este bine ca intrarea în curte să se facă printr-o singură poartă, cu zonă de dezinfecție, porcii să fie îngrijiți cu haine și echipamente dedicate special acestei activități, certificatul sanitar-veterinar la achiziționare este imperios, eliminarea hrănirii porcilor cu resturi alimentare, adăpostul porcilor să fie spălat zilnic.

La fermele comerciale este recomandat dușul de intrare și cel de ieșire, dezinfectarea roților, a vehiculelor, a echipamentelor, depozitarea furajelor în spații închise (virusul poate fi adus și de rozătoare), carantină de 30 de zile pentru porcii nou achiziționați.

Vânătorii pot aduce virusul de la mistreți. Ei trebuie să aibă haine speciale pentru vânătoare, să manipuleze carcasele în zone special amenajate și să nu lase resturi în pădure, pentru că pot infecta și alte animale.

Aceste măsuri elimină 90% din riscurile de contaminare cu pesta porcină.