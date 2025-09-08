Focar de pestă porcină africană confirmat la Racovița, județul Timiș

Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (DSVSA) Timiș a anunțat luni confirmarea unui focar de pestă porcină africană la porci domestici dintr-o exploatație nonprofesională din Racovița.

După depistarea bolii, Centrul Local de Combatere a Bolilor Timiș a dispus măsuri de prevenire a răspândirii virusului.

Au fost stabilite două zone de restricție: o zonă de protecție de 3 km, care include localitățile Racovița, Hitiaș, Căpăt și Drăgoiești, și o zonă de supraveghere de 10 km, care cuprinde Buziaș, Bacova, Sârbova, Topolovațu Mare, Ictar-Budinț, Iosifalău, Chizătău, Ohaba Forgaci, Silagiu, Sinersig, precum și fermele de porci comerciale ale SC Comtim România din Boldur și Bacova.

În aceste perimetre, mișcarea și transportul porcilor sunt strict interzise, cu excepția cazurilor avizate de autoritatea veterinară locală.

De asemenea, niciun animal domestic nu poate intra sau ieși dintr-o exploatație fără autorizare, iar porcii sunt supuși controalelor clinice efectuate de echipe de medici veterinari.

Autoritățile veterinare precizează că pesta porcină africană nu afectează oamenii și nu există niciun risc pentru sănătatea populației.

Totuși, impactul economic este unul sever pentru crescătorii de porci și pentru sectorul suin în general.