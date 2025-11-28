Spania anunță primul caz de pestă porcină din ultimele trei decenii

Exporturile crescânde de carne de porc către China sunt în pericol, potrivit Reuters.

Focarul, primul din 1994, coincide cu eforturile Spaniei de a curta Beijingul și de a câștiga cote de piață în sectorul cărnii de porc.

Însă orice interdicție ar putea avea o aplicare limitată, după ce China și Spania au semnat luna aceasta un acord care ar însemna că China ar restricționa importurile doar din regiunea afectată, și nu din întreaga Spanie.

Spania este principalul producător de carne de porc din Uniunea Europeană, reprezentând aproximativ un sfert din producția blocului, înaintea Germaniei, potrivit Ministerului Agriculturii.

„Nu este o veste bună. Piața europeană se confruntă deja cu dificultăți după o scădere de 20% a prețurilor din iulie”, a declarat Jean-Paul Simier, analist în domeniul cărnii la grupul francez de cercetare a mărfurilor Cyclope.

„Există riscul unui embargo împotriva celui mai mare exportator de carne de porc din UE, în special în Asia și, în special, în China”.

Ministerul a declarat că a notificat Uniunea Europeană și a activat măsuri de urgență în zona afectată, îndemnând fermele de porci să întărească măsurile de securitate, în timp ce anchetatorii încearcă să găsească sursa infecției.

Virusul, care este inofensiv pentru oameni, dar mortal pentru porci, s-a răspândit în ultimii ani spre vestul Europei.

Industria importantă a cărnii de porc din Germania a fost deja afectată, multe țări din străinătate impunând interdicții asupra cărnii de porc provenite din această țară. În ultimele luni, Croația a încercat să țină sub control o epidemie.