Starul fotbalului marocan, Hakimi de la PSG, ales jucătorul anului în Africa

Jucătorul în vârstă de 27 de ani a câștigat, de asemenea, un al patrulea titlu în Ligue 1 sezonul trecut și a câștigat Cupa Franței și Supercupa UEFA, însă PSG a pierdut finala Cupei Mondiale a Cluburilor, Hakimi fiind nevoit să se mulțumească cu o medalie de vicecampion la New York, potrivit France24.

Fundașul dreapta i-a învins pe doi foști câștigători, atacantul egiptean al lui Liverpool, Mohamed Salah, și atacantul nigerian Victor Osimhen, revendicând premiul pentru prima dată în cariera sa.

„Este o adevărată onoare pentru mine să fiu aici astăzi și sunt mândru să câștig un trofeu atât de prestigios”, a spus Hakimi, înainte de a le mulțumi familiei sale, coechipierilor și antrenorului Marocului, Walid Regragui.

Hakimi suferă în prezent de o entorsă gravă la gleznă, dar, dacă va fi în formă, va conduce echipa gazdă a Marocului în Cupa Africii pe Națiuni, care va avea loc pe 21 decembrie, în încercarea de a câștiga competiția pentru prima dată din 1976.