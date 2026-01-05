Volei Alba Blaj, campioana României, debutează în 2026 cu un meci în Liga Campionilor, în Franța

Volei Alba Blaj întâlnește joi, de la ora 21:00, echipa Volero Le Cannet, în disputa pentru a treia poziție din Grupa A, care oferă calificarea în CEV Cup. Meciul contează pentru etapa a treia.

„Urmează o parte a sezonului care implică multe obiective. Avem meciul de la Le Cannet, care este foarte important pentru noi, pentru că întâlnim adversarul cu care ne luptăm pentru poziția care duce în Cupa CEV. Apoi, în weekend, jucăm cu CSO Voluntari, echipă cu care ne luptăm pentru prima poziție în campionat, iar o săptămână mai târziu jucăm la Dinamo, o altă contracandidată la campionat. (…) cred că echipa este pregătită pentru meciurile oficiale”, spune antrenorul campioanei României, Guillermo Naranjo Hernández, într-un comunicat al clubului din Blaj.

De asemenea, antrenorul echipei Volei Alba Blaj a vorbit și despre noutățile esențiale din lot în această iarnă.

„Este un program foarte încărcat și mă bucur că ne-am întărit cu jucătoare precum Ana Escamilla și Marija Miljević, iar eu sunt convins că ele vor ajuta mult echipa. Avem atât de multe meciuri într-o perioadă atât de scurtă de timp – în care vom juca patru meciuri în Liga Campionilor, vom întâlni două dintre cele trei contracandidate la titlu și mai avem și Cupa României – și pentru mine toate jucătoarele sunt importante, pentru că vom fi nevoiți să facem schimbări, pentru a fi proaspeți la meciurile care vor urma”, a mai spus tehnicianul spaniol.

După confruntarea din Liga Campionilor, campioana României va juca cu CSO Voluntari, în Alba Blaj Arena. Meciul este programat duminică, de la ora 18:00, reprezentând derbiul primei etape a returului din faza 1 a Diviziei A1. Cele două echipe se află în fruntea clasamentului, cu câte 24 de puncte fiecare.