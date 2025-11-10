Când și unde au loc cele mai spectaculoase Târguri de Crăciun din România

În fiecare iarnă, România se transformă într-un tărâm de basm luminat de mii de beculețe.

Între jumătatea lunii noiembrie și începutul lui ianuarie, orașele din țară prind viață sub miros de vin fiert, colinde și decorațiuni strălucitoare.

Târgurile de Crăciun oferă o experiență magică pentru toate vârstele.

Târgul de Crăciun din București 2025 – Piața Constituției

– Perioadă: 29 noiembrie – 28 decembrie 2025

Piața Constituției din București se transformă într-un tărâm de poveste în preajma Crăciunului, luminată de mii de beculețe și dominată de un brad uriaș.

Atmosfera este completată de spectacole de colinde, concerte de weekend și de un brad uriaș de 30 de metri, decorat cu mii de luminițe.

Târgul este cel mai mare din România, organizat de Primăria Capitalei, iar intrarea este liberă.

Programul de vizitare este între 12:00 și 22:00 în timpul săptămânii și 10:00 – 22:00 în weekend, oferind o experiență festivă pentru toate vârstele.

Târgul atrage anual peste un milion de vizitatori care se bucură de cozonaci, vin fiert cu scorțișoară și delicii tradiționale pregătite de comercianți din toată țara.

Târgul de Crăciun din București 2025 – West Side Christmas Market din Drumul Taberei

– Perioadă: 28 noiembrie – 27 decembrie 2025

Vizitatorii se pot bucura de o roată panoramică de 38 de metri, un patinoar de 660 mp, carusel, trenuleț pentru copii și peste 60 de căsuțe cu delicii tradiționale și cadouri artizanale.

Casa lui Moș Crăciun îi așteaptă zilnic pe cei mici cu ateliere creative și scrisori pentru Moșul, iar seara târgul prinde viață cu concerte live și lumini colorate.

Târgul de Crăciun din Sibiu 2025

– Perioadă: 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Târgul de Crăciun din Sibiu, recunoscut internațional pentru farmecul său, transformă Piața Mare într-o adevărată scenă de poveste.

Seara, luminile și colindele oferă un spectacol feeric, iar zăpada care cade adesea peste Sibiu completează perfect tabloul de iarnă.

Vizitatorii se pot bucura de produse artizanale, preparate locale și un patinoar, unde pot patina în timp ce ascultă concerte de Crăciun.

Târgul de Crăciun din Cluj-Napoca 2025

– Perioadă: 21 noiembrie 2025 – 1 ianuarie 2026

Cluj-Napoca strălucește iarna prin Târgul de Crăciun din Piața Unirii, un eveniment care aduce magia sărbătorilor în inima Transilvaniei.

Târgul impresionează prin decorul spectaculos, atmosfera caldă și modul în care reușește să-i facă pe vizitatori să simtă spiritul autentic al Crăciunului.

Și în 2025, organizatorii promit o experiență plină de lumină, muzică și bucurie pentru toate vârstele.

Târgul de Crăciun din Oradea 2025

– Perioadă: 28 noiembrie – 26 decembrie 2025

Târgul de Crăciun din Oradea a devenit, în ultimii ani, unul dintre cele mai îndrăgite din România.

Amenajat în Piața Unirii, printre clădirile Art Nouveau luminate și decorate cu proiecții tematice, târgul oferă o atmosferă de basm în inima orașului.

Vizitatorii se pot bucura zilnic de tradiții locale, concerte live, suveniruri hand-made și preparate culinare inspirate din bucătăriile românească și maghiară.

Târgul de Crăciun din Timișoara 2025

– Perioadă: 23 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026

În fiecare iarnă, Piața Victoriei din Timișoara devine centrul sărbătorilor din vestul țării. Mii de luminițe și decorațiuni transformă orașul într-un loc perfect pentru fotografii de Crăciun.

Târgul adună meșteșugari locali, artiști, ateliere pentru copii și preparate tradiționale, oferind o atmosferă caldă și plină de voie bună.

Târgul de Crăciun din Brașov 2025

– Perioadă: 30 noiembrie 2025 – 11 ianuarie 2026

Târgul de Crăciun din Brașov, amplasat în Piața Sfatului, în vecinătatea Bisericii Negre, oferă o atmosferă de basm.

Centrul orașului este acoperit de mii de luminițe și decorațiuni, creând unul dintre cele mai frumoase cadre de sărbătoare din România.

Vizitatorii pot descoperi produse artizanale, mâncăruri tradiționale și băuturi calde, într-o atmosferă plină de bucurie, colinde și spirit de Crăciun.

Târgul de Crăciun din Craiova 2025

– Perioadă: 14 noiembrie 2025 – 4 ianuarie 2026

Evenimentul din centrul orașului include patru zone tematice spectaculoase – Frumoasa și Bestia, Satul lui Moș Crăciun, Crăciunul Românesc Tradițional și Crăciunul Galactic – fiecare cu decoruri și activități dedicate.

Vizitatorii se pot bucura de sania zburătoare a lui Moș Crăciun, o roată panoramică uriașă, un patinoar impresionant și preparate culinare din întreaga lume.

Recunoscut la nivel internațional, târgul din Craiova este considerat unul dintre cele mai mari și spectaculoase din Europa, fiind o destinație de neratat pentru sărbătorile de iarnă.

Târgul de Crăciun din Iași 2025

– Perioadă: 30 noiembrie 2025 – 5 ianuarie 2026

Târgul de Crăciun din Iași se va desfășura pe axa Bulevardul Ștefan cel Mare – Piața Unirii – Strada Lăpușneanu, transformând orașul într-un tărâm de sărbătoare.

Printre atracțiile principale se numără Căsuța lui Moș Crăciun, patinoarele, zonele dedicate meșteșugarilor și artizanilor și zeci de căsuțe cu delicii tradiționale, vin fiert și decorațiuni de iarnă.

Serile sunt animate de concerte, spectacole și proiecții luminoase care colorează centrul orașului.

Iașiul îmbină tradiția și atmosfera culturală într-o experiență de Crăciun unică, perfectă pentru întreaga familie.

Sfaturi pentru vizitarea târgurilor de Crăciun din România

Îmbracă-te bine

Temperaturile pot fi scăzute, iar serile lungi în aer liber necesită haine groase. Poartă încălțăminte călduroasă, mănuși și o eșarfă, mai ales dacă vrei să patinezi sau să explorezi toate căsuțele din târg.

Ia bani cash

Deși multe standuri acceptă plata cu cardul, unele tarabe mai mici pot funcționa doar cu numerar. Ține la tine o sumă în bani cash, ca să nu ratezi delicii locale sau suveniruri artizanale.

Vizitează târgul după apus

Magia luminițelor prinde viață odată cu lăsarea serii. Vinul fiert, colindele și decorațiunile colorate creează atmosfera perfectă după apus. Ține totuși cont că seara târgurile devin mai aglomerate, mai ales în weekend.

Folosește transportul public

Parcarea poate fi o provocare, mai ales în zonele centrale. Folosește metroul, tramvaiul sau autobuzul pentru a evita traficul și pentru a te bucura fără griji de atmosfera de Crăciun.

Așteaptă-te la prețuri mai mari

De la vin fiert și dulciuri tradiționale până la preparate de iarnă, prețurile pot fi ceva mai ridicate. Planifică-ți bugetul din timp.

Fii răbdător și curios

Nu cumpăra totul de la prima tarabă. Explorează mai multe standuri. Fiecare târg are producători unici, iar surprizele se ascund adesea acolo unde te aștepți mai puțin.

Savurează experiența, lasă-te purtat de mirosul scorțișoarei și bucură-te de magia Crăciunului în fiecare oraș.