Condiții precare de depozitare, prețuri neafișate și produse fără etichetare – principalele probleme la târgurile de Crăciun

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor a descoperit numeroase nereguli în târgurile de Crăciun din întreaga țară.
Andreea Tobias
07 dec. 2025, 10:40, Social

ANPC a găsit condiții necorespunzătoare de depozitare și păstrare a alimentelor, lipsa afișării prețurilor, absența informațiilor despre alergeni, comercializarea de produse fără elemente de identificare, lipsa verificării metrologice a cântarelor și absența graficelor de monitorizare pentru schimbarea uleiului.

În urma controalelor desfășurate între 2 și 5 decembrie la peste 220 de operatori economici, comisarii ANPC au dat 48 de amenzi în valoare totală de aproximativ 198.000 lei, 109 avertismente și au retras definitiv sau temporar produse în valoare de peste 85.000 lei.

Deficiențe de informare

Inspectorii au constatat și deficiențe de informare, precum absența traducerilor în limba română și lipsa informațiilor privind perioada promoțională.

Produsele finite și materiile prime fără elementele de identificare necesare stabilirii trasabilității au reprezentat o altă problemă gravă identificată în controale.

Un operator economic a fost obligat să oprească prestarea serviciilor până la remedierea tuturor deficiențelor constatate. ANPC a dispus oprirea definitivă de la vânzare a produselor neconforme în valoare de peste 52.000 lei și oprirea temporară a unor produse evaluate la peste 33.000 lei.

