Bujduveanu: În una dintre scările blocului din complex, nu se va mai putea intra niciodată

„Sunt 5 scări de bloc în acest complex. Una dintre ele a fost grav avariată, acolo nu se va putea intra niciodată. Pentru celălalte 4 se analizează, avem un raport de expertiză pe care îl așteptăm din partea ISC pentru a ști gradul de risc în care se află”, a spus Bujduveanu, la Digi24.

Potrivit edilului, singura posibilitate va fi ca locatarii blocului afectat „va fi să intre însuțiți de către forțele de ordinare după ce se finalizează procedura de salvare”. Vineri seara, ultima victimă a fost extrasă de la nivelul 6 al blocului, aceasta fiind decedată. „Va intra poliția română și împreună cu proprietarii respectivi vor putea, sub respectarea unor reguli foarte stricte, să intre în apartamente să-și ia bunurile”, spune primarul general interimar.

„La acest moment nu putem da un moment estimat, de aceea Primăria asigură finanțare și pentru alte bunuri de consum larg de care au nevoie persoanele respective care se vor muta. Putem să fim foarte siguri că nimeni nu va fi lăsat deoparte și tratăm cu foarte mare seriositate această tragedie”.

Explozia produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova, a provocat pagube semnificative, mai multe apartamente devenind inutilizabile, iar locatarii fiind evacuați. Ancheta privind cauzele incidentului este în desfășurare.

Sinistrații vor primi tot felul de ajutoare precum apă, mâncare și obiecte de igienă personală. De asemenea, cei care au rămas fără acte vor primi de urgență cărți de identitate temporare.