Cât un cutremur. Explozia din Rahova a fost înregistrată de stațiile seismice de pe teritoriul Bucureștiului

O explozie puternică în cartierul Rahova din București a fost înregistrată miercuri de stațiile seismice ale INFP ca un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml. Evenimentul a fost surprins de stațiile BFER (Ferentari) și BUC (Observatorul Cuțitul de Argint).

Magnitudinea locală (Ml) este o scară logarithmică care măsoară energia eliberată de un seism sau eveniment seismic. O magnitudine de 1,2 Ml este foarte mică și de obicei nu provoacă daune; pentru comparație, cutremurele resimțite de oameni în București au de obicei magnitudini de peste 3,0 grade pe scara Richter.

INFP a subliniat că aceste înregistrări arată eficiența și importanța stațiilor seismice în monitorizarea în timp real a mișcărilor solului, fie că este vorba de fenomene naturale, cum sunt cutremurele, sau de evenimente generate de activitatea umană.

Trei persoane au decedat în urma exploziei de vineri dimineața. Ministerul Afacerilor Interne a informat că la ora 09:08, prin apel la numărul de urgență 112 a fost semnalată o explozie puternică produsă într-un imobil de tip P+8 situat în municipiul București.

Primele echipaje de intervenție au ajuns la locul evenimentului la ora 09:15, timpul de răspuns fiind de șapte minute, urmate, în dinamică, de alte forțe de intervenție, astfel încât la locul exploziei au fost prezente 300 de cadre ale ISU BIF, 125 de jandarmi și 72 de polițiști din cadrul DGPMB. De asemenea, două echipe canine din cadrul IGSU au intervenit pentru identificarea victimelor surprinse sub dărâmături.