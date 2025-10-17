Explozia din Rahova: A treia persoană decedată a fost extrasă de la nivelul etajului 6

Autoritățile au declarat, în cursul zilei de vineri, că trei persoane, printre care și o gravidă, au decedat în urma exploziei, iar alte 13 au fost rănite.

Explozia din Calea Rahovei a afectat întregul imobil, fiind înregistrate pagube semnificative la apartamentele situate între etajele 1 și 5, precum și la scările învecinate. De altfel, și Liceul Teoretic aflat în imediată vecinătate a blocului a avut de suferit din cauza suflului puternic al exploziei.

Mai multe persoane au fost prinse sub dărâmături.