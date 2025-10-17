Explozia din Rahova. Ivan: Toți cei vinovați vor plăti, inclusiv penal

„Cei responsabili atât de la compania respectivă, cât și cei de la Distrigaz, vor răspunde în fața regii, inclusiv penal. Pentru că este inadmisibil ca o situație de acest gen de importanță atât de mare, de o gravitate atât de mare, care astăzi s-a lăsat cu pierderea unor vieți omenești, să poată să fie prevenită și cei care trebuiau să o prevină să nu-și facă treaba”, a spus Ivan, la Digi24.

Potrivit ministrul Energiei, imediat după explozie, alături de Raed Arafat și de Ilie Bolojan, a demarat și a cerut o comisie de anchetă foarte clară pentru a stabili „care a fost tot parcursul anterior a exploziei, ce s-a făcut, cine ce a făcut, ce trebuia să facă”.

„ Există o procedură prin lege care este extrem de clară, ce se întâmplă dacă se sună, ce se întâmplă dacă ajunge echipa în teren, constatarea că există o pierdere de gaze, blochează, notifică proprietarii, ce se întâmplă după tot, toate aceste lucruri sunt extrem de clare. Aștept rezultatul anchetei integrale, care să stabilească foarte clar fiecare dintre acești pași, după ce vor fi audiați inclusiv martorii, inclusiv persoanele implicate în tot acest proces, iar cei responsabili vor plăti”,a spus Ivan.

Potrivit ministrului, în perioada următoare, fiecare proprietar, prin intermediul asociației de proprietari, va trebui să contracteze o companie autorizată care să identifice locul exact al avariei. Ministrul a precizat că, potrivit legislației, furnizorul de gaze este responsabil pentru rețeaua care alimentează până la contor. În cazul în care defecțiunea se află înainte de contor, furnizorul este cel care trebuie să intervină; dacă avaria este după contor, răspunderea revine proprietarului.

Explozia produsă vineri dimineață la un bloc din Rahova, a provocat pagube semnificative, mai multe apartamente devenind inutilizabile, iar locatarii fiind evacuați. Ancheta privind cauzele incidentului este în desfășurare.