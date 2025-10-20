Prima pagină » Știri externe » Accident grav pe aeroportul din Hong Kong: Un avion cargo a ieșit de pe pistă la aterizare. Doi morți din echipajul de la sol

Accident grav pe aeroportul din Hong Kong: Un avion cargo a ieșit de pe pistă la aterizare. Doi morți din echipajul de la sol

O aeronavă de marfă sosită din Dubai a derapat pe pista Aeroportului Internațional din Hong Kong în zorii zilei de luni, izbindu-se de un vehicul de întreținere din apropiere. Coliziunea tragică s-a soldat cu pierderea vieții a doi angajați de la sol, scrie Corriere della Sera.
Victor Dan Stephanovici
20 oct. 2025, 06:25, Știri externe

Accidentul aviatic a avut loc în jurul orei 3:53 dimineața, ora locală (21:53, ora României). Zborul Emirates SkyCargo EK9788, operat de compania turcă Air ACT, ateriza pe pista nordică 07R, după ce decolase de pe Aeroportul Al Maktoum din Dubai. Aeronava, un Boeing 747-481, ar fi deviat în mod necontrolat spre stânga în timpul manevrei, ajungând partial în afara pistei, peste linia de demarcație a apei.

Conform constatărilor autorităților locale, înainte de a se opri cu fuzelajul superior peste digul care mărginea pista, avionul a lovit vehiculul de serviciu, distrugându-i o roată. Deși cei patru membri ai echipajului au scăpat nevătămați, cei doi angajați aflați în mașina de la sol au decedat. Unul dintre ei a fost declarat mort la fața locului, iar celălalt a murit la scurt timp după ce a fost transportat la Spitalul North Lantau.

Operațiunile de recuperare și izolare a zonei desfășurate de pompieri, poliția maritimă și un elicopter al Government Flying Service au durat mai multe ore.

Ca urmare a incidentului, traficul aerian a fost afectat imediat: zborul Cathay Pacific CX851, aflat în faza finală de apropiere, a fost redirecționat către pista sudică. Pista nordică a fost scoasă din uz pentru curățarea resturilor și verificările de securitate, iar circumstanțele exacte ale accidentului fac în prezent obiectul unei investigații oficiale.