Motorul avionului cargo a accelerat înainte de accidentul fatal de la Hong Kong, din luna octombrie

Cu motorul care încerca să accelereze, aeronava a ieșit de pe pista aeroportului internațional din Hong Kong pe 20 octombrie, incident soldat cu moartea a doi angajați ai aeroportului.

Zborul din Dubai s-a desfășurat normal până la aterizare, când sistemul automat de frânare s-a dezactivat, iar comanda a fost preluată de căpitan, potrivit raportului preliminar prezentat miercuri.

În timp ce celelalte trei motoare activau inversoarele de tracțiune pentru a încetini, motorul nr. 4, aflat pe partea dreaptă, a accelerat la 90% și apoi la 106–107% în doar 12 secunde. Avionul a deviat spre stânga, lovind un vehicul de securitate și împingându-l în mare, provocând moartea celor doi lucrători aflați în interior.

Cei patru membri ai echipajului au supraviețuit, dar aeronava a fost distrusă, secțiunea cozii desprinzându-se la impact. Accidentul este considerat cel mai grav incident aeroportuar din Hong Kong din ultimii 25 de ani.

Specialiștii au subliniat caracterul extrem de neobișnuit al accelerării unui motor după aterizare.

„Cu un motor la putere maximă și celelalte încercând să frâneze, nu există nicio posibilitate de a menține controlul”, a declarat Steven Dominique Cheung, președintele Asociației Piloților Profesioniști din Hong Kong, potrivit Reuters.

AAIA a precizat că ancheta completă va continua cu analiza sistemelor aeronavei, a înregistrărilor de mentenanță și a calificărilor echipajului. Biroul pentru Transport și Logistică din Hong Kong a anunțat că raportul final va fi publicat în termen de un an, conform standardelor internaționale.