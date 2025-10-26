Epava principală a avionului cargo, recuperată după prăbușirea mortală la Hong Kong

Boeing-ul 747, operat de ACT Airlines din Turcia și venit de la Dubai, a derapat luni după aterizare și a lovit o mașină de patrulare, trimițând ambele vehicule în mare. Doi lucrători aflați în mașină și-au pierdut viața, în timp ce cei patru membri ai echipajului de pe avion nu au fost răniți.

Echipajele de salvare au ridicat partea frontală a fuselajului, ajustând poziția acesteia înainte de a o plasa încet pe o navă. Înaintea operațiunii, experții au efectuat o inspecție sonar subacvatică, iar pista unde s-a produs accidentul a fost temporar închisă, potrivit AP.

Coada avionului și alte componente au fost ridicate vineri, împreună cu înregistratorul de date de zbor și cel vocal din cabina piloților, dispozitive trimise la laborator pentru examinări preliminare, potrivit unui comunicat guvernamental.

Investigatorii încearcă să stabilească cauzele prăbușirii. Avionul era operat sub leasing de către Emirates, companie de curse lungi cu bază în Dubai.

Experții din SUA și Turcia demarează o anchetă

Reprezentanți ai Consiliului Național pentru Siguranța Transporturilor din SUA și Centrului de Investigații pentru Siguranța Transporturilor din Turcia, împreună cu experți Boeing, participă la anchetă. Autoritatea locală pentru investigarea accidentelor aeriene a anunțat că va publica un raport preliminar în termen de o lună.

Steven Yiu, director executiv pentru operațiuni aeroportuare, a precizat că vremea și starea pistei respectau standardele, în timp ce factorii mecanici și umani urmează să fie analizați.