Cât de curand vom avea ajutoare roboți în casă: Figure 03 – primul robot umanoid conceput pentru uz casnic, gata pentru producția industrială

Reprezentanții Figure subliniază că modelul 03 inaugurează o nouă etapă, fiind primul lor proiect conceput integral pentru fabricarea în volume mari. Viziunea fundamentală a firmei este crearea unei platforme robotice versatile, care să poată asimila cunoștințe direct din interacțiunea umană și să gestioneze operațiuni complexe în contexte dinamice.

Într-o înregistrare video publicată recent, robotul își etalează capacitățile: se mișcă natural, manipulează obiecte cu precizie și poartă conversații. Această demonstrație sugerează o progresie rapidă a tehnologiei și revitalizează dezbaterea critică despre evoluția parteneriatului om-mașină, în contextul avansului accelerat al inteligenței artificiale autonome.

Printre cele mai notabile inovații tehnice introduse de Figure 03 se numără integrarea sistemului de inteligență artificială Figure Helix, dezvoltat intern. Această IA îi conferă abilitatea de a naviga independent în spații complicate, de a manevra obiecte delicate și de a se adapta instantaneu la cerințe variate.

Specificațiile hardware au fost îmbunătățite semnificativ

Acestea urmează să includă:

Un sistem vizual optimizat cu un câmp de acțiune lărgit și latență redusă.

Mâini dotate cu senzori tactili care pot sesiza presiuni extrem de fine.

O arhitectură mai compactă și mai ușoară comparativ cu modelul anterior.

Noi funcționalități, precum încărcarea fără fir și un sistem audio superior, esențial pentru dialogul vocal eficient.

Deși Figure a proiectat acest model având în vedere producția de masă, analiștii din industrie sunt de părere că anul 2026 ar putea reprezenta un termen prea optimist pentru un debut comercial de anvergură. În momentul de față, compania nu a comunicat detalii oficiale referitoare la costul estimativ al acestui robot umanoid.