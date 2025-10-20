Indonezia: Studenții protestează la împlinirea unui an de mandat al lui Prabowo

Protestatarii se vor aduna în apropierea palatului prezidențial pentru a protesta împotriva politicilor guvernului, a anunțat pe Instagram o coaliție de organizații studențești cunoscută local sub numele de BEM SI, însoțită de hashtagurile #1YearIsEnough și #1YearOfContinuousProblems.

„Văzând dinamica acestui prim an… ne îngrijorează soarta viitorului Indoneziei”, a transmis BEM SI, potrivit Reuters.

La sfârșitul lunii august, protestele studențești împotriva politicilor guvernamentale și a privilegiilor parlamentarilor s-au răspândit la nivel național. După ce un șofer de livrări a fost lovit și ucis de un vehicul al poliției, protestele s-au intensificat și numărul morților a crescut, reprezentând cea mai mare provocare pentru Prabowo de când a fost ales cu o majoritate zdrobitoare anul trecut.

Lipsa participării publice și alte controverse

Wasisto Raharjo Jati, cercetător în domeniul politicii la Agenția Națională de Cercetare și Inovare din Indonezia, a declarat că primul an al lui Prabowo a fost marcat de lipsa participării publice la politicile sale.

„În general, guvernul lui Prabowo a cunoscut unele turbulențe în primul an, în special în ceea ce privește lipsa de deschidere și participare”, a spus el, citând programul de mese școlare gratuite semnat de președinte.

Programul, care are ca scop oferirea de mese pentru milioane de elevi și femei însărcinate, a fost marcat de controverse după ce mii de elevi s-au îmbolnăvit din cauza intoxicației alimentare.

Pentru a finanța programele sale, care includ și controale medicale gratuite și școli pentru indonezienii mai săraci, Prabowo a redus cheltuielile guvernamentale sau a redirecționat fonduri din alte domenii, inclusiv din educație. Fost comandant al forțelor speciale, Prabowo a extins rolul armatei, inclusiv al soldaților care lucrează în programul de mese și în proiecte agricole.

Prabowo a promis să crească rata de creștere economică la 8% în timpul mandatului său de cinci ani, care se va încheia în 2029, și a lansat mai multe pachete de stimulare pentru a stimula activitatea economică.