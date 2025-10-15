Indonezia: Vulcanul Mount Lewotobi Laki-laki a erupt. Cenușă aruncată la 10 km în atmosferă

Conform Agenției Geologice, citată de Reuters, erupția a avut loc la ora locală 1:35 a.m. și a durat aproximativ nouă minute. O erupție precedentă, cu două ore mai devreme, a trimis cenușă la 9 kilometri în aer.

Șeful agenției, Muhammad Wafid, a precizat că populația din proximitatea vulcanului trebuie să fie atentă la posibile alunecări de noroi vulcanic în cazul ploilor abundente și a recomandat evacuarea unei zone de 6–7 kilometri în jurul vulcanului.

Locuitorii celor mai apropiate sate au fost deja evacuați, amintind de erupția majoră din noiembrie 2024, care a ucis 10 persoane și a distrus mii de locuințe. Aeroportul Fransiskus Xaverius Seda, din Maumere, a fost închis până joi, potrivit operatorului.

Indonezia, situată pe Cercul de Foc al Pacificului, are peste 120 de vulcani activi și este o zonă de activitate seismică intensă, fiind așezată pe mai multe plăci tectonice.