Cutremur puternic în Indonezia. Un pod și mai multe case s-au prăbușit

Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 a zguduit vineri Papua, cea mai estică regiune din Indonezia. Nu au fost raportate victime, dar pagubele sunt însemnate într-un oraș de coastă, potrivit AP.

Cel puțin două case și podul principal din orașul Nabire s-au prăbușit, au anunțat autoritățile locale. Sediul unei instituții publice, o biserică și un aeroport au suferit pagube minore. Rețeaua de telecomunicații din regiune a avut mai multe avarii.

Localnicii au fugit din case pentru a e refugia în zone înalte de frica unor replici și a unui posibil tsunami. Totuși, specialiștii au anunțat că nu există pericolul producerii de valuri periculoase.

Orașul Nabire a fost lovit de două cutremure devastatoare în urmă cu 21 de ani. 62 de oameni au murit în timpul seismelor din februarie și noiembrie 2004.