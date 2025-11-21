Prima pagină » Știrile zilei » Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Cel puțin șase morți și zeci de răniți

Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Cel puțin șase morți și zeci de răniți

Un seism cu magnitudinea 5,5 a lovit vineri centrul Bangladeshului, provocând moartea a cel puțin șase persoane și rănirea altor zeci, în timp ce locuitorii capitalei Dhaka au fugit speriați în stradă.
Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Cel puțin șase morți și zeci de răniți
Rareș Mustață
21 nov. 2025, 09:15, Știri externe

Confrom Associated Press, un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit vineri dimineață centrul Bangladeshului, au anunțat autoritățile, confirmând cel puțin șase decese și numeroși răniți.

Seismul a avut epicentrul în zona Ghorashal, din districtul Narsingdi, la aproximativ 25 de kilometri de Dhaka.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, cutremurul a avut o adâncime de 10 kilometri.

Clădirile din capitală au început să se legene puternic, ceea ce a provocat panică în rândul locuitorilor, mulți dintre ei ieșind în grabă în spațiile deschise.

Postul DBC Television a relatat că trei persoane au murit în urma prăbușirii acoperișului și a unui zid, iar alte trei au fost lovite de balustrade de clădiri care s-au desprins.

Deși nordul și sud-estul Bangladeshului sunt zone seismice active, situate la interacția plăcilor tectonice India și Eurasia, centrul țării este considerat o regiune mai puțin vulnerabilă la cutremure, potrivit USGS.