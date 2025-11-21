Cutremur de 5,5 grade în Bangladesh. Cel puțin șase morți și zeci de răniți

Confrom Associated Press, un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zguduit vineri dimineață centrul Bangladeshului, au anunțat autoritățile, confirmând cel puțin șase decese și numeroși răniți.

Seismul a avut epicentrul în zona Ghorashal, din districtul Narsingdi, la aproximativ 25 de kilometri de Dhaka.

Potrivit Serviciului Geologic al Statelor Unite, cutremurul a avut o adâncime de 10 kilometri.

Clădirile din capitală au început să se legene puternic, ceea ce a provocat panică în rândul locuitorilor, mulți dintre ei ieșind în grabă în spațiile deschise.

Postul DBC Television a relatat că trei persoane au murit în urma prăbușirii acoperișului și a unui zid, iar alte trei au fost lovite de balustrade de clădiri care s-au desprins.

Deși nordul și sud-estul Bangladeshului sunt zone seismice active, situate la interacția plăcilor tectonice India și Eurasia, centrul țării este considerat o regiune mai puțin vulnerabilă la cutremure, potrivit USGS.