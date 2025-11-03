Cutremur cu magnitudinea de 6,3 în Afganistan. Cel puțin 10 persoane au murit

Conform Serviciului Geologic al Statelor Unite (USGS), epicentrul cutremurului a fost localizat la 22 de kilometri de Khulm, Afganistan, la o adâncime de 28 de kilometri. Sharafat Zaman, purtător de cuvânt al Ministerului Sănătății Publice, a declarat că cel puțin 10 persoane au murit și 260 au fost rănite în urma cutremurului.

Yousaf Hammad, purtător de cuvânt al agenției afgane de gestionare a dezastrelor, a declarat că majoritatea răniților au suferit leziuni minore și au fost externați după ce au primit tratament inițial.

La Kabul, Ministerul Apărării a anunțat că echipele de salvare și de ajutor de urgență au ajuns în zonele afectate de cutremur din provinciile Balkh și Samangan, care au suferit cele mai mari pagube, și au început operațiunile de salvare, inclusiv transportul răniților și asistarea familiilor afectate.

Potrivit oficialilor afgani, cutremurul a fost resimțit și în Mazar-e-Sharif, capitala provinciei Balkh din nordul țării.

În Mazar-e-Sharif, imaginile difuzate pe rețelele de socializare au arătat că cutremurul a provocat unele pagube la Moscheea Albastră, un monument istoric. Mai multe cărămizi au căzut de pe ziduri, dar moscheea a rămas intactă.

Cutremurul a fost resimțit în capitala Kabul și în mai multe alte provincii din Afganistan. Ministerul Apărării a declarat într-un comunicat că bucăți de roci căzute din munți au blocat pentru scurt timp o autostradă principală care leagă Kabul de Mazar-e-Sharif, dar drumul a fost redeschis ulterior. Acesta a precizat că unele persoane rănite și blocate de-a lungul autostrăzii au fost transportate la spital.

Un cutremur cu magnitudinea de 6,0, care a avut loc pe 31 august 2025 în estul Afganistanului, lângă granița cu Pakistanul, a ucis peste 2.200 de persoane. Pe 7 octombrie 2023, un cutremur cu magnitudinea de 6,3, urmat de replici puternice, a provocat moartea a cel puțin 4.000 de persoane, potrivit guvernului taliban.