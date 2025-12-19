Bangladesh, „atelierul de croitorie global” al modei de lux sub presiuni sociale și tranziție spre produse cu valoare adăugată

Țara asiatică este deja al doilea mare exportator mondial de confecții, depășind în multe segmente alte economii emergente și fiind un furnizor strategic pentru marii retaileri globali, mai ales în articole de volum precum tricouri, pantaloni sau articole de lenjerie. Industria textilelor și a confecțiilor generează peste 80% din veniturile la export ale Bangladeshului și angajează direct aproximativ patru milioane de persoane, reprezentând un pilon critic al economiei locale, scrie modaes.com.

În ultimii ani, exporturile de îmbrăcăminte au crescut, reflectând o recuperare a cererii internaționale după ajustările de prețuri din 2023 și moderarea inflației pe piețele occidentale. Totuși, sectorul nu este lipsit de provocări: o parte semnificativă a capacității industriale rămâne subutilizată, iar economia locală depinde în continuare de importuri masive de materii prime, în special de bumbac, pe care doar o mică parte o produce intern.

Strategia pentru 2026 trece printr-o transformare a modelului de afaceri: Bangladeshului i se cere să treacă de la un model bazat pe preț și volum către unul care oferă produse cu valoare adăugată mai mare, o trasabilitate îmbunătățită și condiții de muncă mai bune, pentru a rămâne competitiv în contextul unei presiuni sociale și de reglementare tot mai intense la nivel global.

Interes crescut pentru sectorul de textile tehnice

Un exemplu al acestei schimbări este interesul tot mai mare pentru sectorul de textile tehnice, materiale specializate cu aplicații industriale sau funcționale, prezentate în cadrul târgurilor internaționale din 2026. Bangladesh va avea o prezență puternică acolo, în contextul în care producătorii caută să atragă investitori și cumpărători pentru segmente de produs cu valoare adăugată superioară.

De asemenea, presiunile sociale privind salariile și condițiile de muncă rămân un subiect sensibil. După protestele din 2023 pentru un salariu minim mai mare, care au dus la o creștere semnificativă a remunerațiilor, organizațiile sindicale și ONG-urile internaționale continuă să ceară revizuiri mai frecvente și politici de protecție socială mai solide pentru angajații din fabrici.

Pe partea de sustenabilitate, industria bengaleză investește din ce în ce mai mult în eficiență energetică, securitate la locul de muncă și practici ecologice, sub presiunea cerințelor venite din partea brandurilor internaționale și a reglementărilor globale care cer transparență și practici mai verzi în lanțurile de aprovizionare.

În ansamblu, Bangladesh rămâne un actor dominant în textile, dar viitorul său ca „atelier global” depinde de capacitatea de a se adapta la cerințele crescute de calitate, durabilitate și responsabilitate socială, componentă esențială pentru menținerea poziției sale pe piața mondială până în 2026 și după.