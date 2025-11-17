Prima reacție a fostului lider din Bangladesh după ce a fost condamnat la moarte

Fostul lider a calificat verdictul drept „părtinitor și motivat politic”

Sheikh Hasina a avut o primă reacție la verdictul instanței. Fostul prim-ministru al Bangladeshului, Hasina, a condamnat verdictul instanței din Dhaka ca fiind „părtinitor și motivat politic”. Pedeapsa cu moartea este modalitatea guvernului interimar de a „anula (n.r. –partidul ei) Liga Awami ca forță politică”, a precizat ea într-o declarație după verdict.

Hasina, care se află în exil în India, a calificat anterior procesul drept „o farsă” și a negat toate acuzațiile aduse împotriva ei.

„Nu mi-e teamă să mă confrunt cu acuzatorii mei într-un tribunal adecvat, unde probele pot fi evaluate și verificate în mod echitabil”, a afirmat ea, adăugând că a provocat guvernul interimar să prezinte aceste acuzații în fața Curții Penale Internaționale de la Haga.

Ea a menționat că este „foarte mândră de bilanțul guvernului (n.r. –ei) în materie de drepturile omului și dezvoltare”.

Sreeradha Datta, profesor specializat în studii sud-asiatice la Universitatea Jindal Global din India, a declarat pentru Al Jazeera că decizia instanței împotriva lui Hasina era de așteptat, dar India nu o va extrăda.

„India nu o va extrăda în niciun caz”, a spus ea. „Am văzut în ultimul an și jumătate că relațiile dintre India și Bangladesh nu sunt cele mai bune și au fost fragile în multe ocazii.”

Cum s-a ajuns la acest proces?

Cauza protestelor violente de anul trecut a fost furia tinerilor din Bangladesh față de modul în care erau distribuite locurile de muncă în sectorul public.

De la războiul de independență față de Pakistan din 1971, Bangladesh a rezervat întotdeauna 30 % din toate posturile din funcția publică pentru veterani și, mai ales, pentru descendenții acestora.

Până în 2024, mii de locuri de muncă atractive au fost acordate persoanelor pe baza descendenței lor, nu neapărat pe merit. În practică, aceștia erau adesea susținători ai lui Sheik Hasina și ai partidului său, Liga Awami.

Pentru studenții și tinerii absolvenți care se confruntau cu o rată a șomajului extrem de ridicată, sistemul de cote începea să fie perceput ca un semn de clientelism în cadrul establishmentului din Bangladesh, mai degrabă decât ca o recompensă pentru patriotism.

De la preluarea puterii de către guvernul interimar, sistemul de cote a fost redus considerabil. În prezent, doar 5% din posturile din administrația publică sunt ocupate de descendenții veteranilor de război.

Noul lider al Bangladeshului, Muhammad Yunus, a stabilizat într-o oarecare măsură economia, prin creșterea rezervelor valutare ale țării și obținerea unor împrumuturi vitale de la Fondul Monetar Internațional.

Dar Bangladesh, unul dintre cei mai mari producători de îmbrăcăminte din lume, are nevoie de mai multe investiții străine pentru a-și repara economia fragilă.