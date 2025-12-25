Un conflict vechi de 56 de ani se oprește de fiecare dată de Crăciun

Un conflict care a făcut zeci de mii de victime se oprește în fiecare an, de Crăciun. Conflictul de gherilă dintre Armata Populară Nouă (NPA) maoistă și guvern, desfășurat în Filipine, urmează să intre în al 57-lea an în 2026. Acesta a curmat aproximativ 60.000 de vieți de-a lungul anilor, potrivit Sky News.

Totuși, o dată pe an, luptele se opresc, ambele părți renunțând la arme de Crăciun. Practic, a devenit un fel de tradiție, în special din anul 1986, respectată de ambele tabere.

Armistițiul de sărbători atrage atenția fiind plasat într-o lume aflată în cea mai violentă fază de la al Doilea Război Mondial.

Potrivit Institutului de Cercetare a Păcii din Oslo (PRIO), numărul conflictelor care au implicat state a atins la sfârșitul anului trecut cel mai ridicat nivel din 1946. În total, 61 de conflicte erau active în 2024, aproape de două ori mai multe decât acum 20 de ani.

Anul trecut a fost al patrulea cel mai violent an de la sfârșitul Războiului Rece. 2024 a fost depășit doar de cei trei ani precedenți în ceea ce privește numărul deceselor în luptă.