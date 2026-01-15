Japonia și Filipine semnează un pact de apărare pentru consolidarea securității regionale și descurajarea Chinei

Ministrul japonez de Externe, Toshimitsu Motegi, și omologul său filipinez, Theresa Lazaro, au semnat la Manila Acordul de Achiziție și Cross-Servicing (ACSA), un instrument logistic ce permite furnizarea de muniție, combustibil, alimente și alte materiale necesare în timpul instruirii comune. Acordul urmează să fie ratificat de legislativul japonez pentru a intra în vigoare, scrie Euronews.

Autoritățile de la Tokyo și Manila au subliniat că pactul de apărare va sprijini răspunsul la catastrofe naturale, un risc major în regiune, și participarea la misiuni de menținere a păcii sub egida ONU, pe lângă facilitarea exercițiilor militare cooperative.

Inițiativa vine pe fondul tensiunilor crescute cu China, inclusiv după declarațiile recente ale premierului japonez Sanae Takaichi privind posibile consecințe regionale ale unui scenariu în Taiwan.

În 2024, cele două state au semnat Acordul de Acces Reciproc (RAA), intrat în vigoare în septembrie, care permite desfășurarea forțelor pe teritoriul celuilalt pentru exerciții comune extinse, inclusiv trageri reale. În paralel, oficialii negociază un acord separat pentru securizarea informațiilor militare clasificate ce ar putea fi partajate bilateral.

Mesajul către Beijing

În aprilie anul trecut, premierul japonez de atunci, Shigeru Ishiba, și președintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. au anunțat lansarea negocierilor pentru ACSA, reiterând opoziția față de „orice tentativă de schimbare unilaterală a status quo-ului prin forță sau coerciție” în Mările Chinei de Est și de Sud.

Deși China nu a fost menționată explicit, mesajul a fost interpretat ca o avertizare la adresa Beijingului.

Confruntările dintre paza de coastă chineză și cea filipineză s-au intensificat sub mandatul lui Marcos Jr., instalat în 2022, după o perioadă de apropiere Manila–Beijing în timpul fostului președinte Rodrigo Duterte.

China revendică aproape întreaga Mare a Chinei de Sud și și-a consolidat prezența navală, inclusiv prin baze pe insule artificiale. Malaezia, Vietnam, Brunei și Taiwan sunt, de asemenea, implicate în disputele teritoriale de durată.

Relația cu SUA

Atât Japonia, cât și Filipine sunt aliați prin tratat ai Statelor Unite, iar noile aranjamente logistice și de acces sporesc interoperabilitatea și capacitatea de descurajare în Indo-Pacific.

Analiștii apreciază că pactul de apărare consolidează arhitectura de securitate regională, oferind un cadru pragmatic pentru cooperare militară, asistență umanitară și operațiuni de stabilitate.