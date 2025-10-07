Indonezia: Autoritățile încheie căutarea victimelor după prăbușirea școlii cu internat. Bilanțul tragic este de 61 de morți

Durerea și confuzia au cuprins micul oraș Sidoarjo săptămâna trecută, după ce defecte la fundație au provocat prăbușirea școlii Al Khoziny peste sute de persoane, în majoritate adolescenți, în timp ce aceștia se aflau la rugăciunea de după-amiază. Majoritatea au reușit să scape.

Cadavrele tuturor celor 61 de persoane aflate în clădire au fost găsite, precum și șapte părți de cadavre pe care poliția încearcă să le identifice, a declarat agenția de atenuare a dezastrelor într-un comunicat, oprind eforturile de căutare într-un dezastru pe care l-a numit cel mai dezastruos al anului.

„Operațiunile legate de prăbușirea clădirii școlii Al Khoziny… sunt oficial încheiate”, a declarat Mohammad Syafii, șeful agenției de căutare și salvare, după ce autoritățile au îndepărtat resturile.

Printre părțile identificate se află și membre amputate, a declarat Budi Irawan, adjunctul șefului agenției.

Utilaje grele și o luptă disperată pentru salvarea victimelor

Echipele de salvare au folosit excavatoare și macarale pentru a ridica bucăți mari de beton. Săpând prin tuneluri, ei strigau numele victimelor despre care se presupunea că sunt încă în viață. Al Khoziny este una dintre cele peste 42.000 de școli de acest tip din întreaga țară, cunoscute sub numele de pesantren, dintre care doar 50 au autorizație de construire, a declarat ministerul lucrărilor publice.

Reuters nu a putut stabili dacă Al Khoziny avea autorizație și nici nu a putut contacta autoritățile școlare. Presa l-a citat pe șeful Sidoarjo, Subandi, care a declarat săptămâna trecută că școala nu avea autorizație.