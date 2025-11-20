Indonezia evacuează peste 900 de persoane după erupția vulcanului Semeru

Autoritățile din Indonezia au anunțat joi că peste 900 de persoane au fost evacuate în urma erupției violente a vulcanului Semeru, unul dintre cei mai înalți munți de pe insula Java.

Aproximativ 170 de alpiniști, care au rămas blocați peste noapte într-o zonă de camping de lângă un lac aflat la poalele vulcanului, sunt în prezent escortați în siguranță de echipele de intervenție, a declarat Septi Wardhani, reprezentant al parcului național Semeru.

Erupția de miercuri a fost una dintre cele mai puternice din ultimii ani, Semeru expulzând nori masivi de cenușă și trimițând lavă și fragmente de rocă pe o distanță de până la 13 kilometri, scrie NBC.

Nivelul de alertă a rămas ridicat la maximum, au precizat oficialii.

Imagini difuzate de agenția de vulcanologie a Indoneziei arată un nor dens și fierbinte de cenușă care se ridică din crater și acoperă versanții vulcanului.

Semeru, care se înalță la 3.676 de metri, este unul dintre cei aproximativ 130 de vulcani activi ai Indoneziei, țară situată pe „Cercul de Foc al Pacificului”, o zonă cu activitate seismică intensă.

Ultima erupție majoră a vulcanului a avut loc în decembrie 2021, când cel puțin 51 de persoane au murit, iar satele din apropiere au fost acoperite de cenușă.