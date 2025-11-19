Indonezia ridică la nivel maxim alerta pentru vulcanul Semeru după o serie de erupții

Conform AP, autoritățile indoneziene au anunțat miercuri că alerta pentru vulcanul Semeru, aflat pe insula Java, a fost ridicată la nivelul cel mai înalt după o serie de erupții puternice.

Potrivit Agenției de Geologie a Indoneziei, vulcanul a expulzat în cursul zilei avalanșe de nori fierbinți de cenușă și un amestec de roci, lavă și gaze care au coborât până la 7 kilometri pe versanții săi.

Coloanele de nori fierbinți au atins aproximativ 2 kilometri înălțime.

Erupțiile au acoperit mai multe sate cu un strat consistent de cenușă, iar autoritățile au ridicat succesiv nivelul de alertă, de la al treilea cel mai ridicat la cel mai înalt.

Deocamdată nu au fost raportate victime.

Mount Semeru, cunoscut și sub numele de Mahameru, este unul dintre cei mai activi vulcani ai Indoneziei și a erupt în repetate rânduri de-a lungul ultimelor două secole.

Cu toate riscurile, zeci de mii de persoane trăiesc în continuare pe versanții săi fertili.

Indonezia, cu o populație de peste 270 de milioane de locuitori, se află în zona „Inelului de Foc” al Pacificului, un arc de falii tectonice care face arhipelagul deosebit de vulnerabil la cutremure și activitate vulcanică.