Avion de luptă indian prăbușit la Dubai Air Show

Un avion de luptă Tejas, aparținând Forțelor Aeriene ale Indiei, s-a prăbușit vineri în timpul unei demonstrații la Dubai Air Show, potrivit informațiilor publicate de News Drum.

Aparatul, un model de tip combat folosit de India pentru operațiuni tactice, participa la eveniment când s-a produs incidentul.

Autoritățile nu au confirmat încă existența unor morți sau răniți, iar echipele de intervenție au izolat rapid zona prăbușirii.

Cauzele accidentului nu sunt cunoscute, iar ancheta este în desfășurare.

Dubai Air Show este unul dintre cele mai importante evenimente aerospațiale internaționale, atrăgând anual producători și echipaje militare din întreaga lume.