Nicușor Dan revine în România după ce a rămas blocat la Paris. Când ajunge avionul Spartan la București

Președintele Nicușor Dan se întoarce, în sfârșit, în țară, după ce a rămas peste noapte la Paris din cauza ninsorilor abundente care au perturbat grav traficul aerian. Șeful statului și delegația care îl însoțește s-au îmbarcat în aeronava militară Spartan, iar zborul către București este estimat la aproximativ cinci ore, cu sosire în jurul orei 21.
Sursă foto: captură ecran Digi24
Gabriel Pecheanu
07 ian. 2026, 16:22, Politic

Președintele Nicușor Dan și delegația care îl însoțește, s-au îmbarcat în avionul Spartan, pentru a se întoarce în România.

Zborul către București ar urma să dureze aproximativ cinci ore. Avionul va ajunge la București la ora 21.

Președintele Nicușor Dan a rămas peste noapte la Paris, unde a participat la reuniunea „Coaliției de Voință”, în condițiile în care transportul aerian este grav perturbat de ninsorile abundente care au pus capitala Franței sub cod portocaliu.

Șeful statului a plecat, marți, la Paris la bordul aeronavei militare Spartan, explicând că aceasta este „explicația pentru reducerea de 30 de milioane de lei” invocată anterior, după ce anunțase că Administrația Prezidențială a diminuat cheltuielile în 2025 cu 30%.

Nicușor Dan a menționat și inconvenientele unei deplasări cu avion militar, precizând că, de această dată, timp de patru ore și jumătate nu a avut comunicații, fiind „deconectat de la realitatea din România”.

