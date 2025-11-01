Prima pagină » Știri externe » Indonezia, posibilă parte a forței internaționale de menținere a păcii în Gaza

Indonezia, posibilă parte a forței internaționale de menținere a păcii în Gaza

Indonezia, cea mai populată țară musulmană din lume, s-a declarat pregătită să trimită trupe în Gaza, în cadrul unei posibile misiuni internaționale de pace, însă așteaptă un mandat oficial al Consiliului de Securitate al ONU.
Rareș Mustață
01 nov. 2025, 17:50, Știri externe

Conform Al Jazeera, Indonezia ar putea juca un rol cheie în viitoarea misiune internațională de menținere a păcii în Fâșia Gaza.

Anunțul a venit în contextul vizitei președintelui american Donald Trump în Asia, care a lăudat sprijinul liderului indonezian pentru acordul de pace din Orientul Mijlociu.

Ministrul indonezian de Externe, Sugiono, a declarat că țara sa este „angajată să trimită personal de menținere a păcii pentru a ajuta la rezolvarea situației din Gaza”, însă a precizat că detaliile și termenii misiunii nu au fost încă stabiliți.

„Trebuie să existe un mandat din partea Consiliului de Securitate al ONU, pe care sperăm să îl primim. Deocamdată nu au existat discuții concrete”, a spus acesta.

Potrivit purtătorului de cuvânt al armatei indoneziene, generalul-maior Freddy Ardianzah, planul privind numărul și structura trupelor este încă în fază de elaborare.

Indonezia, care are deja experiență în misiuni ONU în Liban și Republica Centrafricană, ar putea contribui cu mii de militari la o eventuală operațiune de stabilizare în Gaza, dacă va exista o decizie internațională în acest sens.