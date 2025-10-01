Salvatorii caută supraviețuitori după ce o școală din Indonezia s-a prăbușit peste zeci de persoane

Sute de elevi, majoritatea adolescenți, se adunaseră să se roage în clădire când aceasta s-a prăbușit, potrivit BBC.

Autoritățile au declarat miercuri că se mai auzeau plânsete și strigăte de sub dărâmături, în timp ce rudele îngrijorate, care au campat peste noapte la școală, așteptau vești despre cei dragi.

Mohammad Syafii, șeful agenției de căutare și salvare Basarnas, a declarat reporterilor că a existat „confuzie” în ceea ce privește numărul persoanelor blocate în clădire, dar a adăugat că „acum se concentrează doar pe operațiunea de salvare”. Dintre cei doi elevi scoși miercuri din dărâmături, unul a murit, iar celălalt este sub tratament, a spus Syafii.

Potrivit oficialilor, de luni, de când au început eforturile de salvare, treisprezece persoane au fost eliberate din dărâmături, dar două au murit marți la spital.

Clădirea urma să fie extinsă cu două etaje, dar fundația instabilă nu a putut suporta greutatea construcției, a declarat agenția de prevenire a dezastrelor.

Regentul orașului Sidoarjo a declarat că administrația școlii nu obținuse autorizația pentru extinderea clădirii.

Anterior, echipele de salvare au declarat că una dintre victimele blocate a reușit să le răspundă direct și că construiau un tunel sub clădire pentru a ajunge la ea.

Situația rămâne însă precară pentru supraviețuitorii blocați sub dărâmături, autoritățile avertizând că există riscul unor noi prăbușiri. Un cutremur în largul mării a întrerupt pentru scurt timp operațiunile de salvare, a raportat agenția de știri AFP.

Șeful echipei de căutare și salvare a mai menționat că, în timp ce salvatorii ajută la ridicarea plăcilor de beton și la deschiderea accesului, „deplasarea plăcilor poate pune în pericol viața supraviețuitorilor care sunt încă prinși sub dărâmături”.