Vicepreşedintele FIFA susţine că UEFA trebuie să decidă dacă interzice Israelul din competiţii

UEFA, forul european de fotbal, urma să organizeze un vot de urgenţă săptămâna aceasta pentru a decide dacă suspendă Israelul din competiţiile europene, în contextul războiului din Gaza. Totuşi, conform presei britanice, votul a fost amânat după prezentarea planului în 20 de puncte al preşedintelui american Donald Trump pentru încheierea conflictului.

Israel se află pe locul trei în Grupa I a preliminariilor pentru Cupa Mondială 2026, care va avea loc în SUA, Canada şi Mexic. Amnesty International a transmis miercuri o scrisoare către FIFA şi UEFA, solicitând suspendarea Asociaţiei de Fotbal din Israel.

„În primul rând, Israel este membru UEFA, la fel cum eu trebuie să gestionez membrii din regiunea mea. Ei trebuie să se ocupe de asta. Respect procesul lor şi orice decizie vor lua”, a declarat oficialul canadian la conferinţa Leaders Sports Business, citat de Reuters.

Vicepreşedintele FIFA va participa joi la întâlnirea Consiliului FIFA de la Zurich (Elveţia), unde subiectul participării Israelului nu se află pe agenda reuniunii, la fel cum nu se va discuta nici propunerea CONMEBOL de extindere a Cupei Mondiale 2030 la 64 de echipe.

În ceea ce priveşte Cupa Mondială 2026, programată între 11 iunie şi 18 iulie, Montagliani a precizat că nu se vor muta meciuri din locaţiile planificate, în ciuda sugestiilor lui Trump privind relocarea partidelor din oraşe considerate nesigure.

Totuşi, orele de începere ale anumitor meciuri ar putea fi ajustate din cauza temperaturilor şi umidităţii ridicate, experienţă învăţată de la Cupa Mondială a Cluburilor găzduită în SUA mai devreme în acest an.

Programul complet al meciurilor va fi anunţat după tragerea la sorţi de pe 5 decembrie, la Washington.