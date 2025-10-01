Armata israeliană anunță închiderea ultimului punct de acces care leagă sudul de nordul Fâșiei Gaza

La prânz, armata israeliană va închide strada al-Rashid, ultimul punct de legătură între sudul și nordul Fâșiei Gaza, potrivit Le Figaro. Decizia a fost luată ca urmare a intensificării ofensivei în jurul orașului Gaza.

„Locuitori din Gaza, strada al-Rashid va fi închisă traficului din partea de sud a Fâșiei începând cu ora 12:00”, se arată într-un comunicat publicat în arabă de purtătorul de cuvânt, colonelul Avichay Adraee, pe rețelele de socializare.

Armata israeliană își intensifică ofensiva asupra orașului Gaza, în teritoriul palestinian de nord.

„Trecerea spre sud va fi permisă pentru cei care nu au putut încă să evacueze orașul Gaza. În această etapă, armata israeliană permite trecerea spre sud liberă și fără control”, mai scrie în comunicat.