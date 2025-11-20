Andreea Băneșaru, pilotul care câștigă trofeul Inspirație pentru o Generație

Trofeul „Inspirație pentru o generație” 2025 a fost câștigat miercuri seara de pilotul Andreea Băneșaru. Publicul a ales să premieze astfel performanța și parcursul extraordinar al unei femei pentru care zborul a devenit limbajul firesc al curajului.

Andreea este singura femeie din echipa națională de acrobații aeriene a Aeroclubului României, cucerind cerul la propriu. „Genul acela de acrobație care îți taie respirația doar când privești”, scriu fanii zborului care au privit-o pe Andreea în formație, desenând loopinguri pe cer și urcând sau coborând în spirale perfect controlate.

Trofeul pentru excelență la altitudine

Râvnita distincție i-a fost oferită în cadrul SHE Means Business – Gala Antreprenoriatului Feminin, eveniment organizat de MORE Networking. Platforma, sub coordonarea Roxanei Domnica, este cunoscută deja în mediul antreprenorial. Ea inițiază evenimente ce aduc împreună femei care inspiră, construiesc și transformă comunitățile din care fac parte.

Andreea face parte dintre ele, remarcându-se prin autenticitate, curaj și un traseu profesional care vorbește de la sine. Muncitoare, serioasă și dedicată, ea și-a construit drumul în aviație cu muncă asumată și disciplină, având realizări impresionante până la 26 de ani. Pe lângă performanțele personale, ea transmite mai departe și dragostea pentru aviație, fiind și instructor la Aeroclubul României.

Ecoul unui succes meritat

„A fost un moment special pentru mine, mai ales pentru că am avut cea mai mare susținere. Asta înseamnă enorm”, a transmis joi câștigătoarea trofeului „Inspirație pentru o generație”.

„Curajul ei este contagios”, au scris cei care i-au lăsat comentarii online. „Ești o mare campioană a acrobației – ne-o dovedești la fiecare airshow”, i-au transmis admiratorii aviației. Iar alții au îndemnat-o să continue căci „lumea are nevoie de asemenea oameni”.

Aeroclubul României, mândru de Andreea

Aeroclubul României a surprins esența reușitei câștigătoarei imediat după ceremonie: „Ne bucurăm că munca și curajul Andreei au fost apreciate de atâția oameni!”

„Vă mulțumim pentru susținere! Suntem tare mândri de ea și ne bucurăm că determinarea ei a fost apreciată!, au transmis reprezentanții aeroclubului publicului care a votat-o pe colega lor.”

Și povestea continuă

Următoarea ediție a SHE Means Business – Gala Antreprenoriatului Feminin, care va celebra din nou excelența feminină, va avea loc pe 19 noiembrie 2026.

Până atunci, povestea Andreei continuă la mii de metri deasupra noastră, un loc unde curajul se multiplică și devine inspirație pentru visuri noi.