Premierul Netanyahu a salutat votul ONU pentru planul de pace din Gaza

Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că adoptarea de către Consiliul de Securitate al ONU a rezoluției susținute de Statele Unite privind înființarea unei Forțe Internaționale de Stabilizare în Gaza este un pas decisiv pentru viitorul regiunii.

„Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite susține pe deplin Planul în 20 de puncte al președintelui Trump și numirea Consiliului pentru Pace, care va fi condus de președintele Trump. Credem că planul președintelui Trump va duce la pace și prosperitate, deoarece insistă asupra demilitarizării complete, a dezarmării și a deradicalizării Gazei”, a publicat pe platforma X, Biroul premierului Netanyahu.

Netanyahu a subliniat că, în baza planului, Israelul se așteaptă să primească „fără întârziere” corpurile celor trei ostatici decedați rămași în Gaza și să înceapă procesul de dezarmare și de înlăturare a guvernării Hamas.

Netanyahu a făcut apel și către statele vecine să normalizeze relațiile cu Israelul și să se alăture eforturilor de eliminare a Hamas și a susținătorilor săi din regiune.

Consiliul de Securitate al ONU a aprobat propunerile înaintate de Donald Trump pentru o pace durabilă în Gaza. Rezoluția, adoptată cu 13 voturi pentru și 0 împotrivă, cu abțineri din partea Chinei și Rusiei, a trasat „un nou curs în Orientul Mijlociu pentru israelieni și palestinieni, precum și pentru toți oamenii din regiune”, a declarat în sala de consiliu trimisul SUA la ONU, Mike Waltz.

Rezoluția votată conține și o posibilă cale către formarea unui stat palestinian, fapt ce a provocat criticile politicienilor israelieni.

Bezalel Smotrich, ministrul israelian de Finanțe a afirmat: „Planul pentru o cale către un stat palestinian nu se va realiza. Misiunea vieții mele este să împiedic înființarea unui stat palestinian în inima țării noastre, să ucid ideea unui stat palestinian”, iar premierul Netanyahu a reafirmat opoziția fermă a guvernului său față de crearea unui stat palestinian.