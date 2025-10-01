Prima pagină » Știri externe » Premierul Spaniei: Membrii flotei spaniole nu reprezintă o ameninţare pentru Israel

Premierul Spaniei: Membrii flotei spaniole nu reprezintă o ameninţare pentru Israel

Prim-ministrul spaniol Pedro Sanchez a transmis guvernului israelian că membrii spanioli ai flotei de ajutor umanitar pentru Fâşia Gaza „nu reprezintă un pericol sau o ameninţare pentru Israel”. El a precizat că aceştia vor beneficia de protecţie diplomatică deplină din partea Madridului.
Sursa foto: ABACAPRESS/Hepta via Mediafax Foto
Alexandra-Valentina Dumitru
01 oct. 2025, 19:06, Știri externe

Vorbind miercuri la Copenhaga, în cadrul unui summitului UE, Sanchez a declarat că se aşteaptă ca „nici guvernul Netanyahu să nu reprezinte o ameninţare pentru flotă”, scrie Al Jazeera.

Sanchez a confirmat că autorităţile spaniole sunt în contact cu membrii flotei.

Sanchez a susţinut că misiunea de ajutor nu ar fi fost necesară dacă Israelul ar fi permis accesul ajutorului umanitar.

„Această misiune umanitară nu ar fi avut loc dacă guvernul Israelului ar fi permis intrarea UNRWA şi distribuirea ajutorului” în Gaza, a spus el.