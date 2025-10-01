Premierul Spaniei: Membrii flotei spaniole nu reprezintă o ameninţare pentru Israel

Vorbind miercuri la Copenhaga, în cadrul unui summitului UE, Sanchez a declarat că se aşteaptă ca „nici guvernul Netanyahu să nu reprezinte o ameninţare pentru flotă”, scrie Al Jazeera.

Sanchez a confirmat că autorităţile spaniole sunt în contact cu membrii flotei.

Sanchez a susţinut că misiunea de ajutor nu ar fi fost necesară dacă Israelul ar fi permis accesul ajutorului umanitar.

„Această misiune umanitară nu ar fi avut loc dacă guvernul Israelului ar fi permis intrarea UNRWA şi distribuirea ajutorului” în Gaza, a spus el.