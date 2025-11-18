Rusia nu va participa la discuțiile din Turcia privind Războiul din Ucraina

„Nu, nu vor fi reprezentanți ruși în Turcia mâine. Deocamdată, aceste contacte au loc fără participarea Rusiei”, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului, adăugând că există deschiderea din partea lui Vladimir Putin de a discuta cu Turcia și Statele Unite după încheierea întâlnirilor.

Potrivit unei surse turce citate de Reuters, la discuții urmează să participe și trimisul special al SUA, Steve Witkoff.

Surse apropiate emisarului rus Kirill Dmitriev au confirmat, de asemenea, că acesta nu va lua parte la întâlnirile de la Istanbul. Totuși, aceeași sursă a menționat că Dmitriev a avut „discuții foarte productive” cu Wittkoff în Statele Unite la finalul lunii octombrie.

Declarația vine la scurt timp după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că se va deplasa miercuri în Turcia pentru a încerca relansarea negocierilor de pace cu Rusia.

„Mâine voi organiza întâlniri în Turcia. Ne pregătim să revigorăm negocierile și am dezvoltat soluții pe care le vom propune partenerilor noștri. Prioritatea principală a Ucrainei este să facem tot posibilul pentru a ne apropia de sfârșitul războiului. De asemenea, lucrăm pentru a restabili schimburile de prizonieri de război și a aduce acasă prizonierii noștri de război”, a transmis Zelenski, marți.

Turcia, membră NATO, dar totodată menținând relații bune atât cu Rusia, cât și cu Ucraina, a fost principalul mediator al discuțiilor de pace de la începutul Războiului. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni dialogul diplomatic a stagnat. Luna trecută, președintele american Donald Trump a impus sancțiuni companiilor petroliere rusești Lukoil și Rosneft, acuzând Moscova că blochează progresul negocierilor.