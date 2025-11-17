Physicians for Human Rights Israel (PHRI) a anunțat, într-un raport publicat luni, că 94 de prizonieri palestinieni au murit în închisorile israeliene în ultimii doi ani, decesele fiind provocate de tortură, violență severă și neacordarea tratamentului medical necesar.

Organizația subliniază că cifra este „fără precedent” și probabil mai mică decât realitatea, din cauza politicii de dispariții forțate aplicată după octombrie 2023.

Conform raportului, între 7 octombrie 2023 și august 2025, cel puțin 46 de palestinieni au murit în centrele aflate sub controlul Serviciului Penitenciar Israelian, iar alți 52, toți din Fâșia Gaza, au decedat în detenție militară. Alte patru decese au fost raportate în octombrie și noiembrie 2025, scrie agenția Wafa.

Organizația afirmă că datele arată clar că uciderea deținuților palestinieni a avut loc în toate centrele de detenție, sugerând o practică sistematică, nu incidente izolate.

Raportul face referire la constatări preliminare din autopsii dezvăluite de familiile victimelor și la mărturii ale avocaților care au vizitat închisorile.

Raportul documentează și metodele prin care autoritățile ar fi încercat să ascundă decesele și să blocheze anchetele, menționând că, în ciuda numeroaselor cazuri, nimeni nu a fost tras la răspundere.