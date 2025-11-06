Peste 10.000 de palestinieni, îngropați sub dărâmături în Fâșia Gaza

Comitetul Național pentru Persoane Dispărute din Gaza susține că mai mult de 10.000 de oameni se află încă sub ruinele clădirilor distruse, transformând enclava „în cel mai mare mormânt colectiv din lume”.

Peste 10.000 de palestinieni ar fi îngropați sub dărâmături în Fâșia Gaza, potrivit Comitetului Național pentru Persoane Dispărute.

Organizația a transmis, într-un comunicat, că victimele nu au putut fi recuperate sau înmormântate în mod demn din cauza distrugerilor masive și a lipsei de echipamente pentru extragerea corpurilor, scrie Al Jazeera.

Comitetul a condamnat lipsa de reacție a organizațiilor internaționale și umanitare, acuzând comunitatea internațională de indiferență față de suferința civililor.

În același timp, a cerut măsuri urgente pentru localizarea persoanelor dispărute, recuperarea trupurilor și respectarea drepturilor umane și legale ale victimelor.

Situația umanitară din Gaza continuă să se degradeze, în contextul distrugerilor provocate de conflictul izbucnit în urma atacurilor dintre Israel și Hamas.