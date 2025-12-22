Prima pagină » Social » Comemorarea eroilor căzuți în decembrie 1989 a avut loc la Cimitirul Eroilor Revoluției

Comemorarea eroilor căzuți în decembrie 1989 a avut loc la Cimitirul Eroilor Revoluției

Duminică, la Cimitirul Eroilor Revoluției și în Piața Universității, au avut loc slujbe de pomenire pentru cei care au murit în decembrie 1989 luptând pentru libertate.
Nițu Maria
22 dec. 2025, 11:36, Social

O slujbă de pomenire a eroilor care au murit în decembrie 1989 a avut loc duminică la Cimitirul Eroilor Revoluției, oficiată de părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de preoți.

Părintele vicar a declarat duminică că este o datorie creștinească să îi pomenim pe cei trecuți la Domnul, mai ales pe cei care și-au dat viața pentru semenii lor.

„Pomenirile celor care trec pragul acestei vieți sunt parte integrantă din cultul Bisericii noastre. Și cu atât mai mult când ne gândim la cei care și-au jertfit viața pentru mai binele semenilor lor, cei care în acel decembrie sângeros au strigat: vom muri și vom fi liberi.”

„Și iată că și în această zi de pomenire a lor, în 21 decembrie, ne-am adunat aici la Cimitirul Eroilor Revoluției pentru a-i cinsti și a le aduce un omagiu. În fiecare sâmbătă, se oficiază pomenirea celor adormiți și, în special, a celor care sunt înmormântați în acest cimitir”, a declarat părintele Michael Tița pentru Trinitas TV.

La Cimitirul Eroilor Revoluției din București sunt îngropați 286 dintre cei care au pierit în decembrie 1989, luptând pentru „credința, libertatea și demnitatea poporului român”.

Tot duminică, 21 decembrie, o slujbă de pomenire a fost organizată și în Piața Universității din Capitală, în memoria eroilor Revoluției.

