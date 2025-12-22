Comemorarea eroilor căzuți în decembrie 1989 a avut loc la Cimitirul Eroilor Revoluției

O slujbă de pomenire a eroilor care au murit în decembrie 1989 a avut loc duminică la Cimitirul Eroilor Revoluției, oficiată de părintele Michael Tița, vicar eparhial al Arhiepiscopiei Bucureștilor, împreună cu un sobor de preoți.

Părintele vicar a declarat duminică că este o datorie creștinească să îi pomenim pe cei trecuți la Domnul, mai ales pe cei care și-au dat viața pentru semenii lor.

„Pomenirile celor care trec pragul acestei vieți sunt parte integrantă din cultul Bisericii noastre. Și cu atât mai mult când ne gândim la cei care și-au jertfit viața pentru mai binele semenilor lor, cei care în acel decembrie sângeros au strigat: vom muri și vom fi liberi.”